        Amasya Haberleri

        Merzifon'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 15:58 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:00
        Merzifon'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        Amasya’nınMerzifon ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Kaymakam Ahmet Karaaslan başkanlığında yapıldı.

        Kaymakam Karaaslan, toplantıda yaptığı konuşmada, köylere en iyi hizmeti sunmak için gayret ettiklerini söyledi.

        Köylere yapılan ve yapılması planlanan içme suyu, yol, sulama suyu, parke taşı ve diğer ihtiyaçlar hakkında bilgilendirmede bulunan Karaaslan, “Merzifon’un tüm köylerinde hizmet standartlarını yükseltmeye yönelik koordinasyon ve iş birliği çalışmaları kararlılıkla sürdürülecek.”dedi.

        Karaaslan’ın konuşmasının ardından genel kurul gündem maddeleri görüşülerek, 2026 yılı tahmini bütçesi kabul edildi.

        Toplantıda, köy muhtarlarının talep ve görüşleri dinlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

