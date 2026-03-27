Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Gümüşhacıköy'de üreticilere bitki koruma ürünleri eğitimi verildi

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde üreticilere yönelik "Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik" kapsamında eğitim programı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker, İlçe Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, bitki koruma ürünlerinin doğru, bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda üreticilerin bilgilendirildiğini belirtti.

        Eker, eğitim toplantısında yönetmelik değişiklikleri, Bitki Reçete Sistemi, üretici kayıt defteri uygulamaları, bitki koruma ürünleri ve uygulamaları hakkında genel bilgiler ile etiket bilgileri konularının ele alındığını ifade etti.

        Programda ayrıca zirai mücadele ilaçlarının bilinçli kullanımı, ilaç kalıntısı sorunu, kahverengi kokarcanın tanımı ve mücadelesi, koruyucu güvenlik önlemleri, zehirlenmeler ve ilk yardım konularında da üreticilere bilgi verildi.

        Eğitime katılan üreticilere, bitki koruma ürünlerini uygulayabilmeleri için "Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcı Belgesi" düzenleneceği bildirildi.



        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Flaş (3)
        Flaş (3)