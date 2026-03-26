Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da Orman Haftası'nda fidanlar toprakla buluştu

        Amasya'da "Orman Haftası" kapsamında protokol üyeleri ile öğrenciler fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 14:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da Orman Haftası'nda fidanlar toprakla buluştu

        Amasya'da "Orman Haftası" kapsamında protokol üyeleri ile öğrenciler fidan dikti.

        Çevre Yolu Üçgöz mevkisindeki programa, Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

        Vali Bakan, programda yaptığı konuşmada, "Burada çok güzel hatıralarınız olsun istiyorum. Ormana olan sevginizi, muhabbetinizi erken yaşta, erken çağda başlatın istiyorum. Sürekli pikniğe gittiğinizde, arkadaşlarınızla gittiğinizde, ailenizle gittiğinizde onlara da öncülük yapmanızı istiyorum. Bugün burada gelecekte büyüdüğünüz zaman unutamayacağınız arkadaşlarınızla birlikte hatıralar yaşayın. Gününüz çok güzel geçsin." dedi.

        Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer de "Dünyanın dört bir tarafında ve ülkemizin dört bir köşesinde Orman Haftası etkinlikleri kutlanıyor. Biz de bu vesileyle bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Belki biraz simgesel olacak ama 500 fidan dikeceğiz. İnanıyorum ki 500 adet de olsa bugün dikeceğimiz fidanlar özellikle geleceğimiz olan gençlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımızla birlikte büyüyecekler. Ülkemize, geleceğimize hep beraber nefes olacaklar." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından orman sloganı yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. Alanda daha sonra palyaço gösterileri ile çocuklar eğlendi. Ağaç resimlerinin yaprakları öğrenciler ve Vali Bakan tarafından boyandı. Fidan dikim alanında öğrenciler çuval yarışı, yumurta taşıma ve halat çekme oyunu oynadı. Topaç çeviren ve yoğurt yeme yarışmasına katılan öğrenciler, unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynayarak keyifli bir gün geçirdi.

        Ortaokul öğrencisi Hasan Kamil Bülbül, "Burayı çok sevdim, herkesin gelmesini istiyorum. Burada ağaç diktik, etkinliklerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

        Programın sonunda protokol üyeleri ve öğrenciler hep birlikte 500 fidanı toprakla buluştururken, il genelinde 60 bin fidanın dikildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        "Ölü buldum" dediği sevgilisini boğmuş!
        "Ölü buldum" dediği sevgilisini boğmuş!
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        AK Parti'de süreç mesaisi
        AK Parti'de süreç mesaisi
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Çifte cinayetin nedeni genç kadının darp edilmesi!
        Çifte cinayetin nedeni genç kadının darp edilmesi!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Bernardo Silva harekatı!
        Bernardo Silva harekatı!
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        Türkiye uydu interneti için masada
        Türkiye uydu interneti için masada
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın

