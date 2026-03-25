Taşova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı gerçekleştirildi

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.



Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Programda Kaymakam Salih Kartal konuşma yaptı. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu, şiirler okundu.



Program, 18 Mart Çanakkale Zaferi konulu oratoryo ile sona erdi.



Etkinliğe Belediye Başkanı Ömer Özalp, kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

