Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan öğrencilerle fidan dikti
Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan, Orman Haftası kapsamında öğrencilerle fidan dikti.
Hamamözü Orman Şefliğine ait Ağaçlandırma Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlikte 500 adet fidan toprakla buluşturuldu.
Doğaya olan sorumluluk bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Arslan öğrenciler ile beraber fidan dikti.
Etkinliğe, İlçe Emniyet Amiri Şaban Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Gürgil, öğrenciler, öğretmenler ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.
