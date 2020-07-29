Merzifon’da fiziksel mesafe ve maske kontrolü yapıldı

Amasya’nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede fiziksel mesafe ve maske kontrolü yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle normalleşme sürecinde denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Eski Tuz Pazarı civarında bulunan çay ocakları ile hayvan pazarına giden ekipler, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymayan vatandaşlara ve esnaflara uyarılarda bulundu. Kurban Bayramı dolayısıyla dolandırıcılara karşı hazırladıkları uyarıcı broşürleri de dağıtan polisler, dolandırıcılık olayları ve sahte paraya karşı vatandaşlara uyanık olmalarını söyledi.

Özellikle kurban alışverişi yapanları sahte para konusunda uyaran İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, “Ekiplerimiz, vatandaşlarımıza yönelik sosyal mesafe ve maske kontrolü yaparak bilgilendirici broşürlerle uyardı. Korona virüsten kurtulmuş değiliz. O yüzden salgının yayılmasını önlemek, bulaş riskini ortadan kaldırmak için fiziksel mesafemize dikkat edelim, maskelerin doğru kullanımına kesinlikle özen gösterelim. Kurban alışverişlerinde karşılaşılan sahte para olaylarının yaşanmaması için alışveriş sırasında paraların sahte olup olmadığını kontrol edelim” dedi.

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