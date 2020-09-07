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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merzifon’dan İdlib’e 3 tır insani yardım malzemesi

İHA

Merzifon’dan İdlib’e 3 tır insani yardım malzemesi

Amasya’nın Merzifon ilçesinden Suriye’nin İdlib kentine 3 tır insani yardım malzemesi gönderdi.
İHH Merzifon İlçe Temsilcisi Muhammed Yavuz Çintaş İdlib’e gönderilen yardım tırlarında 26 ton un, 40 ton kuru soğan, 10 ton patates, 130 çift çocuk ayakkabısı, 180 adet 1 kiloluk salça ve 300 adet eşarp bulunduğunu söyledi.
Yardım tırlarının 2’si Merzifon’dan 1 tanesi ise Çorum’dan dualarla yola çıktı. Gönderilen yardımlar İHH İnsani Yardım Vakfının İdlib’te bulunan ekmek fırınlarına ve kamplara ulaştırılacak.
Ayrıca hayırseverlerin bağışlamış olduğu 20 adet adak ve akika kurbanları kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bağışçılara teşekkür eden Çintaş, “Tüm hayırseverlere yapmış oldukları bağışlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Allah tüm bağışçılarımızdan razı olsun” dedi.

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