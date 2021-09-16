Amasya Üniversitesi 2. kez ‘Ulusal Kutup Programı’nda

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Bölükbaşı, Antarktika’daki Türk bilim üssünde devam eden ‘Ulusal Kutup Programı’nda ikinci defa yer aldı.
Yürütücülüğünü Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Gökhan Halıcı’nın yaptığı “Horseshoe Adası Likenleşmiş Mantar Türlerinin DNA Barkodlamaları ve Stres İlintili Genlerin Karşılaştırılmalı Ekspresyon Analizleri” başlıklı projede araştırmacı olarak yer alan Bölükbaşı, bu önemli projede yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın birlikte yürüttüğü, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından açılan “KUTUP 1001” 2021 yılı çağrısı ile de destekleniyor.
Konuyla ilgili bir açılama yapan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Üniversitemiz ‘Ulusal Kutup Programı’ kutup araştırmaları içerisine ikinci kez dahil oluyor. Bu projede üniversitemiz yüksek lisans ve doktora öğrencileri bursiyer olarak yer alabilecek ve çalışmalar yapabilecekler. Çalışan, üreten, üniversitemize değer kazandıran akademisyenlerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.