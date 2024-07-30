Amasya’da asansörde sıkışan işçi hayatını kaybetti

Olay, bu akşam Gökmedrese Mahallesi, Atabey Sokakta bulunan 7 katlı Çiftçi Apartmanında meydana geldi.

Apartman sakinleri bozulan asansör için tamirci çağırdı. Apartmana gelen teknik servis ekibi çalışma yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle asansör birden hareket etti.

Bu sırada Emre Büyük isimli işçi, asansör kapısıyla duvar arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Asansörle duvar arasında sıkışan işçi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Emre Büyük ambulansla, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.