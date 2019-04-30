Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün sabah saatlerinde Ereğli'ye bağlı Çiğdemli köyünde işe giden bir maden işçisi, yol kenarında duran otomobilin arka koltuğunda bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü. İşçinin haber vermesiyle olay yerine jandarmayla sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre jandarma, cesedin Cüneyt Seyhan'a ait olduğunu tespit etti. Seyhan'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, kamyon şoförlüğünün yanı sıra amatör olarak boks yapan Cüneyt Seyhan'ın vücudunun birçok yerinde darp izleri olması nedeniyle, dövülerek öldürülmüş olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattı. Jandarma ise Cüneyt Seyhan'ın başka bir yerde dövülerek öldürüldüğünü, ardından otomobiliyle ormanlık alana bırakıldığını tespit etti.

4 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Seyhan'ın önceki akşam köydeki evinde arkadaşlarıyla alkol aldığı öğrenildi. Cüneyt Seyhan'ın dün akşam görüştüğü tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.