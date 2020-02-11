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Şubat Sevgiler Günü’nün yaklaşmasıyla indirim kampanyaları da başlıyor. Amazon.com.tr tarafından duyurulan yüzde 50'ye varan Sevgililer Günü indirimleri 6-14 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak ve binlerce üründe geçerli olacak.

Kitaptan elektroniğe; modadan spor ürünlerine; ev aletlerinden kişisel bakıma kadar farklı kategoriden binlerce ürünü cazip fiyatlarla bir araya getiren indirim dönemi, farklı bütçe ve zevklere sahip tüketiciler için ihtiyaç ve hediye alternatifleri sunuyor.

Ayrıca, Amazon.com.tr’nin Sevgililer Günü için özel olarak hazırladığı hediye rehberi birçok farklı kategoriden çeşitli öneriler barındırıyor ve tüketicilerin aradığı ürünlere hızlı bir şekilde ulaşmasına imkân tanıyor.