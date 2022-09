Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunların neler olduğu oyun severler tarafından araştırılıyor. Aylık 7.90 liraya üye olunan Amazon Prime üyeliği ile her ay sunulan ücretsiz oyunları kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Peki, Amazon Prime Gaming eylül 2022 ücretsiz oyunları neler? İşte Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları

AMAZON PRIME GAMING EYLÜL 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI

Amazon Prime Gaming eylül ayı içerisinde kullanıcılarına Assassin’s Creed Origins, Football Manager 2022, The Dig, Defend the Rook, We. The Revolution, Castle on the Coast oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor.

AMAZON PRIME GAMING ÜCRETSİZ OYUNLARI FİYATLARI

Assassin’s Creed Origins - 269 TL

Football Manager 2022 - 499 TL

The Dig - 11.50 TL

Defend the Rook - 29 TL

We. The Revolution - 32 TL

Castle on the Coast - 77 TL