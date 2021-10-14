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Ambalaj sektörü sürdürülebilir büyümeye odaklanacak

Geleceğin en önemli gündem konusu olan sürdürülebilirlik için ciddi çalışmalar başlatan ambalaj sektörü, önümüzdeki yıllarda da ülke ekonomisine daha fazla dış ticaret fazlası vererek katkı sağlamayı amaçlıyor. Geçen yıl 5 milyar doları aşkın ihracatla 2 milyar dolardan fazla dış ticaret fazlası veren ambalaj sektörü, Türkiye ekonomisine de dolaylı olarak katkı sağlamayı sürdürüyor. 2019 yılında 23 milyar dolar olan cironun 2020 yılında 25 milyar dolara ulaştığını söyleyen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, 2021 yılı hedeflerinin 28 milyar dolar olduğu söyledi. Sarıbekir, “2023’te 30 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağımızı düşünüyoruz. Türkiye’de yaklaşık 400 milyar dolarlık bir ekonomik hareketi ambalajlarımızla mümkün kılıyoruz" dedi

Ambalaj sektörü sürdürülebilir büyümeye odaklanacak
AA

Ambalaj Sanayicileri Derneği'nden (ASD) yapılan açıklamaya göre, sektör, Türkiye'de yaklaşık 400 milyar dolarlık bir ekonomik hareketi ambalajlarla mümkün kılıyor. Geleceğin en önemli gündem konusu olan sürdürülebilirlik için ciddi çalışmalar başlatan ambalaj sektörü, önümüzdeki yıllarda da ülke ekonomisine daha fazla dış ticaret fazlası vererek katkı sağlamayı amaçlıyor.

Verilen bilgiye göre, ambalaj profesyonelleri ASD'nin düzenlediği "Pandemi Sonrası Dünya Ekonomisi ve Çalışma Hayatı" başlıklı webinarda buluştu.

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve 240 kişinin kayıt olduğu webinara Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ile Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş konuşmacı olarak katıldı ve ambalaj sektörünün mevcut durumu, gündemdeki yeni başlıklar ve sektörün geleceğine ilişkin konular konuşuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, 2019 yılında 23 milyar dolar olan cironun 2020 yılında 25 milyar dolara ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"2021 yılı hedefimiz 28 milyar dolar. 2023’te 30 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağımızı düşünüyoruz. Türkiye’de yaklaşık 400 milyar dolarlık bir ekonomik hareketi ambalajlarımızla mümkün kılıyoruz. Ürünlerimiz dünyada 180 ülkeye direkt olarak ihraç ediliyor. Geçtiğimiz yıl 2 milyar 28 milyon dolar da dış ticaret fazlası verdik. 2020 ihracatımız 5 milyar 147 milyon dolardı.

2021’in ilk altı ayında da 3 milyar 44 milyon dolarlık bir ihracat yaparak, 1 milyar 222 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdik. Ülke ekonomimizin yüzde 21,7 olarak gerçekleşen ikinci çeyrek büyüme rakamında ambalaj sektörünün payı büyük. Bu sene ihracat olarak hedefimiz 6 milyar dolar. Türkiye’de kişi başı ambalaj tüketimi son 15 yılda 2 kat arttı. Dünya ortalaması 120 dolar fakat biz 272 dolarlara ulaştık. Avrupa'da bu rakam 400 doların üzerinde, Amerika'da 500 dolar civarında, Japonya'da ise 550 doların üzerinde seyrediyor. Ambalaj tüketimini aynı zamanda da gelişmişlik sembolü olarak görüyoruz."

Sürdürülebilirliğin önümüzdeki dönemin en önemli konusu olduğunu aktaran Zeki Sarıbekir, Türkiye ambalaj sektörünün güçlü bir altyapıya ve dünyadaki rakipleriyle yarışacak bir yetkinliğe sahip olduğunu bildirdi.

Sarıbekir, "Ama global pazarlarda çok büyük bir rekabet var. Bu rekabete de ayak uydurmak için önümüzdeki dönemin en önemli konusunun sürdürülebilirlik olacağını ısrarla söylüyoruz. Sürdürülebilir bir dünya için çalışmamız lazım ve sürdürülebilir ambalajlar yapmamız lazım. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, döngüsel ekonomi ve yeşil mutabakat çok önemli bir konu haline geldi ve sürekli bizim de gündemimizde olacak. ASD olarak bu konuda çeşitli webinarlar, eğitimler vermeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Önümüzdeki yıl ASD'nin 30'uncu yılını kutlayacaklarını kaydeden Zeki Sarıbekir, 20-23 Ekim'de 26. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nı düzenleyeceklerini de bildirdi.

RAKAMLARLA AMBALAJ SEKTÖRÜ

2020 yılı cirosu: 25 milyar dolar, 2021 yılı ciro hedefi: 28 milyar dolar
Ambalajın ekonomiye dolaylı katkısı: 400 milyar dolar
İhracat yapılan ülke sayısı: 180
2020 yılı ihracatı: 5 milyar 147 milyon dolar
2020 yılı dış ticaret fazlası: 2 milyar 28 milyon dolar
Dünyada kişi başı tüketilen ambalaj miktarı: 120 dolar
Türkiye’de kişi başı tüketilen ambalaj miktarı: 272 dolar

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