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        Haberler Gündem Van'da ambulans helikopter, fenalaşan Bayhan için havalandı - En son haberler

        Van'da kırsal mahallede fenalaşan hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde fenalaşan hasta, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 19:53 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:55
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        Ambulans helikopter Bayhan için havalandı
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        Van İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, kente 111 kilometre uzaklıktaki Oğuldamı Mahallesinde daha önce anjiyo olan 46 yaşındaki Salih Bayhan'ın göğüs ağrıları başladı.

        FENALAŞTI

        Fenalaşan Bayhan için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        HELİKOPTER YÖNLENDİRİLDİ

        Bunun üzerine, mahalleye ambulans ve ambulans helikopter yönlendirildi.

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        Görevlilerce ilk müdahalesi yapılan hasta, ambulansa alınıp ambulans helikopterin indiği alana götürüldü.

        HASTANEYE KALDIRILDTI

        Hasta, burada ambulanstan alınıp sağlık görevlilerince taşındığı ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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        #van
        #salih bayhan
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