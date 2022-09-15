Amcasını öldürdü, kuzenini yaraladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Amcasını öldürdü, kuzenini yaraladı
ABONE OL

Malatya'da bıçaklı kavga: Amcasını öldürdü, kuzenini yaraladı

Malatya'da akrabalar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yeğeni tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybederken, oğlu da ağır yaralandı.

Amcasını öldürdü, kuzenini yaraladı
Amcasını öldürdü, kuzenini yaraladı
0:00 / 0:00
AA

Malatya'da akrabalar arasındaki bıçaklı kavgada baba öldü, oğlu ağır yaralandı.

Darende ilçesi Sandıkkaya Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde oturan akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Muhammed K. (19), amcası Yusuf K. (52) ve oğlu Ahmet K.'yi (23) bıçakla ağır yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yusuf K., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ahmet K., müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Minibüsündeki 7 kişinin kazada öldüğü şoför: Treni rayların üzerinde fark ettim
GÜNDEM Trenin çarptığı minibüs şoförü savunma yaptı
Manisa'da orman yangını çıktı!
GÜNDEM Manisa'da orman yangını çıktı
PTT personel alımı başvuru formu ekranı açıldı mı? 2022 PTT personel alımı şartları neler, başvurular ne zaman başlayacak, başvuru tarihi belli oldu mu?
GÜNDEM PTT personel alımı ne zaman?
Boşanma aşamasındayken eşi ve ailesini silahla alıkoyan sanığa 5 suçtan 13 yıl 6 ay hapis ve tahliye kararı - Haberler
GÜNDEM Eşini silahla alıkoyan kocaya 13 yıl hapis ve tahliye
MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Batman'da amca-yeğen tartışması cinayetle bitti - Güncel haberler
GÜNDEM Amca-yeğen tartışması cinayetle bitti
Ankara'da darp izleri olan cansız beden bulundu - Güncel haberler
GÜNDEM Ankara'da darp izleri olan cansız beden bulundu
AÖF kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
GÜNDEM AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu!
Son dakika haberi: Turist kadın, otel odasında koca vahşetine kurban gitti
GÜNDEM Turist kadın, otel odasında koca vahşetine kurban ...
Aranan kadın terörist İstanbul'da yakalandı
GÜNDEM Aranan kadın terörist İstanbul'da yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.