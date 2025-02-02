Amed SK: 2 - Sakaryaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Amed SK ile Sakaryaspor, 2-2 berabere kaldı. 90+6. dakikada Salih Dursun'un golüyle beraberliği kurtaran Sakaryaspor, puanını 27'ye yükseltti. 2-1'lik üstünlüğünü koruyamayan Amed SK ise haftayı 31 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Amed SK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.
Ev sahibinin gollerini 49'da Charly Keita ve 72'de Daniel Mosquera atarken, konuk ekibin gollerini ise 5'te Ognjen Ozegovic ve 90+6. dakikada Salih Dursun attı.
Bu sonucun ardından Amed SK puanını 31'e, Sakaryaspor ise 27'ye yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Amed SK, Kocaelispor'a konuk olacak. Sakaryaspor, evinde Çorum FK'yı ağırlayacak.