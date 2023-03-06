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Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Selahattin Yıldırım: Maçın seyircisiz oynanması gerekiyordu

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'de kulüp başkanı Selahattin Yıldırım, Bursa’da dün oynanan ve olaylarla gündem olan maça ilişkin, sadece TFF değil UEFA ve FIFA’ya da gereken başvuruları yapacaklarını söyledi

Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Selahattin Yıldırım: Maçın seyircisiz oynanması gerekiyordu
DHA

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 25’inci hafta mücadelesinde Bursaspor, Amed Sportif Faaliyetler’i sahasında ağırladı. Yüksek tansiyonda geçen mücadeleyi Bursaspor, 2-1’lik skorla kazandı. Maç sırasında ve sonrasında yaşanan olayların ardından Bursa’dan ayrılan Amed Sportif Faaliyetler kafilesi, sabah saatlerinde Diyarbakır'a geldi. Taraftarlar tarafından karşılanan kafile, Kayapınar ilçesindeki tesislere geçti.

"SADECE TFF DEĞİL UEFA VE FIFA’YA DA GEREKEN BAŞVURULARI YAPACAĞIZ"

Yaşanan olaylara ilişkin gazetecilerin sorularını Şehmus Özer Tesisleri’nde yanıtlayan Amed Sportif Faaliyetler'de kulüp başkanı Selahattin Yıldırım, federasyonun ilgili disiplin maddeleri gereği gereken başvuruları yapacaklarını söyledi. Yıldırım, “Sadece TFF değil UEFA ve FIFA’ya da gereken başvuruları yapacağız. Takımı sahadan çekmeyle ilgili olarak ülkede yaşanan deprem felaketiyle birlikte şehrimiz dışındaki bütün tribünlerde 'Üşüme Diyarbakır seninleyiz' diye tezahüratlar yapılıyordu. Birlik ve beraberliğin oluştuğu o ortamda futboldan kopmak ve takımı sahadan çekmek verilecek zor bir karar. Takımı sahadan çekmeyi düşünmedik” dedi.

"MAÇIN İLK 15 DAKİKASINDA TOPUN OYUNDA KALMA SÜRESİ BİR DAKİKAYI GEÇMEDİ"

Bursaspor yöneticileri maçtan bir gün önce otelde ziyaret ettiklerini belirten Yıldırım, “Sonrasında herhangi bir iletişimimiz olmadı. Bazı spor programları ulusal kanallarda maçın ilk 15 dakikasında topun oyunda kalma süresi bir dakikayı geçmedi. Böyle bir ortamda hakemin ve federasyonun sporcuların can güvenliği olmadığı bir ortamda oynanmaması gerekiyordu. Sürekli anons ettirilip müdahale edilmesi gerekiyordu. Maçın tatil edilmesi veya tribünlerin boşaltılıp seyircisiz bir ortamda oynanması gerekiyordu. Yaptığımız bütün girişimlere rağmen bir sonuç alamadık. Kendi ligimizdeki 2’nci ve 3’üncü ligdeki birçok kulüp başkanı hatta tamamına yakını bizi arayıp dayanışma içinde olduklarını ve bu yaşananları kınadıklarını söylediler. Süper Lig takımlarından arayan olmadı” diye konuştu.

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