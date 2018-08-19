America Mineiro - Fluminense rakamlar

America Mineiro ve Fluminense, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:00. Maç öncesi America Mineiro 21 puanla 11. sırada, Fluminense 22 puanla 9. sırada bulunuyor. America Mineiro son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Fluminense son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 701 kodlu maçta; İddaa oynayanlar America Mineiro kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.80, Fluminense sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

America Mineiro önceki hafta Palmeiras mücadelesinde 2-0 yenildi.

Fluminense ise Santos maçında 2-4 yenildi.

America Mineiro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. America Mineiro, kendi sahasında 13 gol attı, 9 gol yedi.

Fluminense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Fluminense, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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