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HaberlerSağlıkAmerikan Kanseri Derneği açıkladı! Akciğer kanserinde tarama yaşı düştü
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Akciğer kanserinde tarama yaşı düştü

Amerikan Kanser Derneği tarafından akciğer kanseri erken tarama yaşının güncellendiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, “55 yaş ve üzerinde 30 yıl boyunca sigara içen hastalara önerilen tomografi yaşı 50’ye düştü” dedi. Doç. Dr. Akduman, 50 yaş üzerinde olup 20 yıl boyunca günde ortalama 1 paket sigara içen kişilerin düşük doz akciğer tomografisi çektirmesi önerisinde bulundu

Amerikan Kanseri Derneği açıkladı! Akciğer kanserinde tarama yaşı düştü
Amerikan Kanseri Derneği açıkladı! Akciğer kanserinde tarama yaşı düştü
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HABERTURK.COM

Akciğer kanserinin erken tanı yöntemlerinden en etkilisinin Bilgisayarlı Tomografi (BT) olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, Amerikan Kanseri Derneği (ACS) tarafından güncellenen kanserde tarama yaşı hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Bir lezyonun akciğer grafisinde görülebilir olması için ortalama bir santimetrenin üzerine çıkması gerektiğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, “Akciğer grafisi tarama yöntemlerinden biri. Ancak 1 santimetrenin üzerine çıkmış bir akciğer lezyonunda kanser öyküsü ilerlemiş olacağından erken evrelerde yakalayabileceğimiz tek teknik şu anda tomografi. Kanserin yüzde 30’u da nefes borusundan kaynaklı. O nedenle tarama için bronkoskopi gündeme gelebilir” diye konuştu.

TOMOGRAFİ YAŞI 55’TEN 50’YE DÜŞTÜ

Tüm dünyada her iki cinsiyette en sık görülen ve yaşam kaybına neden olan kanser tipinin akciğer kanseri olduğunu anlatan Dr. Akduman, konuyla ilgili şunları anlattı: “Akciğer kanseri görülme oranında Türkiye 10’uncu sırada yer alıyor. Şu anda sigara içen her 10 kişiden 1’i akciğer kanseri nedeniyle tedavi mücadelesinde. Sigara kullanım oranlarını düşündüğünüzde bu sayı düşünülemeyecek kadar fazla olduğu ortada. Dolayısıyla erken tanı ve cerrahiyle tam kür sağlanabilen hastalığı erken evrede yakalamak hayatı önem taşıyor. Bu noktada radyasyon dozunun düşüklüğünü göz önünde bulundurarak riskleri de önümüze koyduğumuzda, riskli hasta gruplarının düşük doz da olsa tomografi ile taranması en doğru yöntem olacaktır. Bu doğrultuda Amerikan Kanser Derneği de akciğer kanseri erken tarama yaşını güncelledi. Yeni bilgilere göre, 55 yaş ve üzerinde 30 yıl boyunca sigara içen hastalara önerilen tomografi yaşı 50’ye düştü. 50 yaş üzerinde olup 20 yıl boyunca günde ortalama 1 paket sigara içen kişilerin düşük doz akciğer tomografisi çektirmesi gerekiyor.”

Akciğer kanserinde cerrahinin en etkin tedavi yöntemi olduğunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Akduman, “Eğer uzak lenf bezlerine sıçrama yoksa beyin, kemik gibi uzak organlara sıçramadıysa, göğüs duvarında görülmüyorsa biz bu hastalarda cerrahiyi ilk seçenek olarak düşünüyoruz. Mevcut ilaç ve evreler düşünüldüğünde sağ kalım süresi en uzun grup ameliyat olmuş grup” dedi.

“10 YILDAN SONRA RİSK CİDDİ ORANDA DÜŞÜYOR”

Sigara bırakıldığı andan itibaren saatler ve dakikalar içerisinde vücudun toparlanmaya başladığını anlatan Dr. Akduman şunları söyledi: “Üreme çağındaki bir kadının sigarayı bıraktığında toparlama şansı kanseri ilerlemiş ileri yaş bir erkeğe göre çok daha iyi. Yaş ilerledikçe toparlama riski daha da düşüyor. Sigara ne kadar erken bırakılırsa saatler ve dakikalar içerisinde toparlanma başlıyor. 10 yıldan sonra çok dramatik düşüşler görülüyor. 20 yıldan sonra bu düşüşler gözle görülür hal alıyor. Tomografide radyasyon riski var ancak kanser riskini radyasyon ile karşılaştırdığımızda kanser riski ağır basan bir hasta olursa radyasyonu göz ardı etmek gerekiyor. Çünkü erken tanı alan hastanın tamamen kür olma şansı var ve eğer hasta kür olursa yaşamını tümörsüz idame ettirebilecek.”

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