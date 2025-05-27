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        Haberler Dünyadan Amerikan Müzik Ödülleri'ne Jennifer Lopez damgası - magazin haberleri

        Amerikan Müzik Ödülleri'ne Jennifer Lopez damgası

        Jennifer Lopez, hem sunuculuğunu üstlendiği hem de çılgın bir sahne şovu sahnelediği Amerikan Müzik Ödülleri gecesinin yıldızı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 10:22 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:22
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        Çılgın sahne şovu
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        Grammy'den sonra müzik sektörünün en prestijli ödülleri kabul edilen Amerikan Müzik Ödülleri'nde en iyiler, dün gece düzenlenen törenle belli oldu.

        Billie Eilish; 'En İyi Sanatçı' ve 'En İyi Albüm' ödülleriyle 'Birds of a Feather' şarkısının 'Yılın Şarkısı' seçildiği geceden 7 ödülle ayrıldı. Ancak dünya turnesine çıktığı için törene katılamadı.

        Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, sunuculuğunu üstlendiği ödül törenine sahnedeki yüksek enerjili performansıyla da damga vurdu.

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        Jennifer Lopez, 6 dakikalık açılış şovunda 23 hit şarkının kısa versiyonlarını söyledi ve dans etti.

        Yıllar sonra ilk kez sunuculuk yapan Jennifer Lopez, sahne gösterisi esnasında dansçılarını öptüğü anlarla hafızalara kazındı. Ünlü şarkıcı, iki dansçısını öperek herkesi şaşırttı.

        Ödül töreni öncesi kırmızı halıda poz veren Jennifer Lopez, gece boyunca 8 farklı kostüm giydi.

        Gecede 'Yılın İkonu' ödülünü alan Michael Jackson'ın kız kardeşi Janet Jackson, sahnedeki ödül konuşmasında; "Kendimi ikon olarak görmüyorum. Ailemin ve benim hayalimiz ünlü olmak değildi, öyle yetiştirilmedik. Müziği, dansı ve şarkı söylemeyi hep çok sevdik" dedi.

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        Janet Jackson

        Amerikan Müzik Ödülleri'ne katılan bazı ünlü isimler şöyleydi:

        Heidi Klum

        Gloria Estefan

        Rebecca Black

        Sexxy Red - Tiffany Haddish

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        #Jennifer Lopez
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