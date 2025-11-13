Habertürk
Habertürk
        Amme alacaklarının tahsilinde gecikme faizi ve tecil faiz oranları yeniden belirlendi

        Kamu alacaklarının gecikme faizinde indirim

        Resmi Gazete'de bugün yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliği ile Amme Alacaklarının Tahsilinde uygulanacak gecikme faizi ve tecil faiz oranları yeniden belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 08:07 Güncelleme: 13.11.2025 - 15:57
        Kamu alacaklarının gecikme faizinde indirim
        10556 sayısı Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak belirlenmesi hakkında karar verildi" denildi.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan yayınlanan tebliğ ile de yüzde 48 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık yüzde 39 olarak belirlendi.

