Ammonit nedir? sorusu Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde duvar taşı olarak kullanılan iki parça halindeki fosilin, Jura dönemine ait "ammonit" fosili olduğu belirlenmesinin ardından gündeme geldi. Ammonit ile iligili detaylar ve tesadüfen ortaya çıkarılan Ammonit fosili detayları haberimizde.

AMMONİT NEDİR?

Ammonoids soyu tükenmiş deniz yumuşakçalarından oluşan, kafadan bacaklılar sınıfına bağlı bir altsınıftır. Bu yumuşakçaların günümüzde yaşayan en yakın akrabaları, görüntülerinin benzer olmasına karşın Notilus gibi türlerin dahil olduğu Nautiloid altsınıfındaki türler değil, coleoidea (ör. ahtapot, kalamar, ve mürekkep balığı) altsınıfındaki türlerdir. Bu yumuşakçalar ilk olarak Devoniyen döneminde ortaya çıkmış, yaşayan son tür ise Kretase-Tersiyer yok oluşuyla beraber yok olmuştur.

Yorkshire kıyı şeridinde yaygın olan fosiller Jurassic Dönemi'ne ait. Kalamarlar ve ahtapot gibi kafadan bacaklılar sınıfından olan canlılar, sert kabukları olmadığı için nadiren fosil olarak bulunuyor. Ancak diğer yandan kabuklu hayvan fosilleri kireçtaşlarının içerisinden çıkabiliyor. Bu tür fosiller yüksek basınca karşı dirençli oldukları için fosilleşme sürecinde mükemmel bir şekilde korunabiliyor.

Canonball (altın gülle) adı verilen kireçtaşı çekirdeğinde, 65 milyon öncesinde soyunun tükendiği bilinen deniz canlısı ammonitin fosillerine rastlanabiliyor.

SALYANGOZ SANILAN FOSILIN "AMMONIT" OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evin duvarında bulunan ve salyangoza ait olduğu sanılan fosilin, Jura dönemine ait "ammonit" fosili olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerince, Çelik köyünde yaşayan Mehmet Çetiner'e ait evin duvarında bulunan 49 santimetre uzunluğunda, 36 santimetre genişliğindeki fosil üzerinde, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi Müzesi yetkililerinin yaptığı inceleme tamamlandı.

AA'nın haberine göre ilk incelemede salyangoza ait sanılan fosilin, Jura dönemine ait 150-200 milyon yıllık ammonit fosili olduğu tespit edildi.

Yetkililer, deniz canlısı ammonit fosillerine bugüne kadar Hindistan ile Hint Okyanusu'nda rastlandığını belirtti.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, iki parça halindeki ammonit fosilinin müzede sergilendiğini kaydetti.

Bir ihbarı değerlendiren Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, 26 Mart'ta, Çelik köyünde yaşayan Mehmet Çetiner'e ait evin duvarında fosil tespit etmişti. Yaklaşık 12 yıldır duvar taşı olarak kullanıldığı belirlenen iki parça halindeki dev fosil, bulunduğu yerden sökülerek müzeye taşınmıştı.