Ana de Armas, Nicole Kidman'la Dalga geçilen paylaşımı beğendi Tom Cruise ile bir süredir aşk yaşayan Ana de Armas, sosyal medyada yaptığı bir beğeniyle gündeme geldi. Armas'ın, Cruise'un eski eşi Nicole Kidman ile alay eden bir gönderiyi beğenmesi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı

Habertürk Giriş: 29.07.2025 - 18:11 Güncelleme: 29.07.2025 - 18:12 facebook

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