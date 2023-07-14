Ana kucağından düşen bebek, kurtarılamadı

Edirne'nin Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Esen Sokak'taki 2 katlı apartmanda saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, 2'nci kattaki dairede yaşayan anne Seçil Balta, 7 aylık oğlu Kadir Yağız Balta'yı oturma odasındaki ana kucağına koyarak, diğer odaya geçti.

Bu sırada Kadir Yağız, ana kucağından yüzüstü yere düştü. Bir süre nefessiz kalan Kadir Yağız'ın kalbi durdu. Bebeğinin yerde hareketsiz yattığını gören anne, komşularından yardım istedi.

Komşusu olan bir hemşirenin müdahale ettiği Kadir Yağız, ihbarla gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadir Yağız bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadir Yağız Balta'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu.

Anne Seçil Balta ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.