Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar getirildi. Anaokulları ve kreşler kapandı mı? sorusu ise veliler tarafından merakla araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile anaokulları ve kreşlerin durumu duyuruldu. İşte detaylar...

KREŞLER KAPANDI MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesi'nde yer alan bilgilere göre;

"İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının (metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak) belirlenmesi, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemlerin eksiksiz alınacak. Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilecek.

50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenecek." denildi.