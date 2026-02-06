Anadolu Ateşi 'Troya' ile AMM'de

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Troya efsanesine hayat vererek sanat tarihinin ölümsüz mirasını anayurdundan üç bin yıl sonra yeniden merhaba diyecek. Anadolu Ateşi’nin genel sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan’ın imzasını taşıyan Troya, 10 Şubat saat 20.30’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek. Yapım, Troya’nın binlerce yıllık mitolojik dünyasını Anadolu Ateşi’nin çağdaş sahne diliyle harmanlayarak izleyiciyle buluşturacak.

Hitit Kralı Tuthalia’dan Akhilleus’a, Büyük İskender’den Roma İmparatoru Sezar’a, Pers Kralı Kserkses’ten Bizans İmparatoru Konstantinus’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Mustafa Kemal Atatürk’e kadar birçok dünya liderinin düşlerini süsleyen Troya, bu kez sahnede yeniden yükselecek. Işıklı şehrin yıkıntılarından yükselen çığlık ve 3000 yıllık mistik düş, dansın evrensel diliyle yeniden hayat bulacak. Anadolu Ateşi, yitik bir mitin gölgesinde sürdürülen hummalı bir çalışma sonucunda ortaya çıkan bu müzikal başkaldırıyı sanatseverlerle sunacak.