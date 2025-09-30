Habertürk
        Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv: 85-78 (MAÇ SONUCU)

        Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv: 85-78 (MAÇ SONUCU)

        Anadolu Efes, EuroLeague'in ilk haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 85-78 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

        Giriş: 30.09.2025 - 22:59 Güncelleme: 30.09.2025 - 23:00
        EuroLeague'in açılış haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 85-78 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

        Mücadele EuroLeague yönetiminin aldığı karar gereği Karadağ'ın Podgorica şehrinde bulunan Moraca Spor Salonu'nda oynandı.

        Lacivert-beyazlılarda 16'şar sayı kaydeden Jordan Loyd ve Rolands Smits maçın en skorer isimleri oldu.

        SALON: Moraca

        HAKEMLER: Damir Javor, Jordi Aliaga, Guido Giovannetti

        ANADOLU EFES: Larkin 14, Şehmus Hazer, Loyd 16, Weller-Babb 12, Papagiannis 2, Cordinier 7, Smits 16, Swider, Ercan Osmani 12, Erkan Yılmaz, Jones 6

        MACCABI TEL AVIV: Hoard 15, Clark 7, Santos 6, Trifunovic 2, Walker 3, Sorkin 15, Brissett 9, Rayman, Dibartolomeo 4, Dowtin JR 8, Leaf 3, Blatt 6

        1'İNCİ PERİYOT: 21-19

        DEVRE: 40-44

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-59

