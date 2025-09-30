Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv: 85-78 (MAÇ SONUCU)
EuroLeague'in açılış haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 85-78 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Mücadele EuroLeague yönetiminin aldığı karar gereği Karadağ'ın Podgorica şehrinde bulunan Moraca Spor Salonu'nda oynandı.
Lacivert-beyazlılarda 16'şar sayı kaydeden Jordan Loyd ve Rolands Smits maçın en skorer isimleri oldu.
SALON: Moraca
HAKEMLER: Damir Javor, Jordi Aliaga, Guido Giovannetti
ANADOLU EFES: Larkin 14, Şehmus Hazer, Loyd 16, Weller-Babb 12, Papagiannis 2, Cordinier 7, Smits 16, Swider, Ercan Osmani 12, Erkan Yılmaz, Jones 6
MACCABI TEL AVIV: Hoard 15, Clark 7, Santos 6, Trifunovic 2, Walker 3, Sorkin 15, Brissett 9, Rayman, Dibartolomeo 4, Dowtin JR 8, Leaf 3, Blatt 6
1'İNCİ PERİYOT: 21-19
DEVRE: 40-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-59