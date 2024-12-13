Anadolu Efes- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Euroleague 15. hafta
THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Haftaya 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle 11. basamakta giren lacivert-beyazlılar, rakibini yenerek puan sıralamasında yükselmek istiyor. Peki, Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague 15. hafta Anadolu Efes - Barcelona basket maçı canlı izle ekranı...
Turkish Airlines EuroLeague’de 15. hafta heyecanı, bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Ergin Ataman'ın yönetimindeki son şampiyon Panathinaikos’u konuk edecek. Basketbolseverler Anadolu Efes - Panathinaikos maçı canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Peki, THY EuroLeague 15. hafta Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
ANADOLU EFES - MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.
Anadolu Efes - Panathinaikos maçı, 13 Aralık Cuma (bugün) bugün 20.30'da başlayacak.
ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes - Panathinaikos maçı, S Sport tarafından canlı yayınlanacak.
ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS MAÇI CANLI İZLE
Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.ssportplus.com/
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Eurolegue'te geçtiğimiz hafta deplasmanda Zalgiris'e 85-72 mağlup olan lacivert-beyazlılar, 7 galibiyet ve 7 mağlubiyetle haftaya 11. basamakta giriyor.
Ligde 8 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Yunan temsilcisi ise 7. sırada yer alıyor.