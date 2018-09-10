Yurt genelinde hayvanlara yönelik şiddet olaylarının artış gösterdiği dönemde Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Gurbet köyünde, tarım, arıcılık ve hayvancılıkla uğraşan Sabiha Göze'nin keçilerini sağarken onlara gösterdiği sevgi, sosyal medyaya damgasını vurdu. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda memleketine giden Sabiha Göze'nin kızı Esma Göze tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüde bir keçisini sağan anne Göze'nin yanıbaşında diğer keçisi belirdi.

20 YIL İSTANBUL'DA YAŞAYIP KÖYÜNE DÖNMÜŞ

Kısa süre sonra ise keçi sahibine yakınlık göstermeye başladı. Anadolu kadını Göze de keçisini öpüp, başını okşayarak buna karşılık verdi. Görüntüler HABERTURK.COM WhatsApp hattımızdan bize ulaştırıldı. 20 yıl İstanbul'da yaşayıp, dört çocuğunu üniversitede okuttuktan sonra köyüne döndüğü öğrenilen 56 yaşındaki Sabiha Gökçe'nin keçi sağma görüntüleri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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