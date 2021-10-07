Festival galaları 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

'Anadolu Leoparı'nın 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen söyleşisine ise Emre Kayiş, oyuncular Uğur Polat, İpek Türktan ve Tansu Biçer ile yapımcılar Olena Yershova Yıldız, Kanat Doğramacı, yetkili yapımcı Büke Akşehirli ve yapım tasarımcısı Billur Turan katılarak izleyicilerin ve basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde yarışan 'Anadolu Leoparı', bir hayvanat bahçesi müdürünün, kurumun özelleştirmesini önlemek amacıyla bürokrasinin köhne çarkları içinde verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde galası yapılan bir diğer filmse 'Okul Tıraşı' oldu.

Yönetmen Ferit Karahan, senaryoyu Karahan ile birlikte yazan Gülistan Acet, yapımcı Kanat Doğramacı, ortak yapımcı Tudor Alexandru Craciun, genel koordinatör Ekin Zeytinler, başrol oyuncularından Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ve Samet Yıldız, Muammer Brav moderatörlüğünde sinemaseverlerle bir araya geldi.