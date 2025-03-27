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        Haberler Kültür-Sanat Resim Anadolu motiflerinin doğal ipliklerle yolculuğu bu sergide

        Anadolu motiflerinin doğal ipliklerle yolculuğu bu sergide

        Zeynep Öztürk'ün, Osmanlı kaftanlarının üzerindeki bitkisel motifleri doğal ipliklerle dokunarak yeniden yorumlandığı eserlerinden oluşan 'Geçit II' adlı sergisi 14 Nisan'a kadar G&G Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 00:30 Güncelleme: 27.03.2025 - 00:30
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        Anadolu motiflerinin ipliklerle yolculuğu
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        Sanatçı Dr. Zeynep Öztürk, “Geçiş” adını verdiği dördüncü kişisel sergisinin devamı niteliğinde olan "Geçiş II" ile sanatseverlerle yeniden buluştu. 14 Nisan'a kadar G&G Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak olan sergide sanatçı, Osmanlı kaftanlarının üzerindeki bitkisel motiflerin doğal ipliklerle dokunarak yeniden yorumlandığı eserleriyle geleneksel kimliği modern sanat anlayışıyla buluşturuyor.

        Yıllardır yağlı boya tekniğiyle Anadolu’nun kilim motiflerini stilize eden Öztürk, yeni sergisinde tekstilin doğal kumaşlarını ve materyallerini sanatsal bir anlatım diline dönüştürüyor. Bu sergide, klasik tuvaller yerini doğal ipliklerle dokunmuş kumaşlara bırakırken, boyalar ise doğal ipler ve farklı materyallere dönüşerek yeni bir form kazanıyor.

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        Anadolu’nun zengin kültürel mirasından aldığı ilham ile benzersiz ve yeni bir dönüşümün temsili olan eserler, deformasyona uğratılan bitkisel motifleri ile de günümüz tekstilinde önemli bir konu olan sürdürülebilirlik kavramıyla buluşuyor. Geleneksel ile modernin harmanlandığı bu yolculuk, izleyiciyi sanat ve tasarımın kesif noktasında yeni bir bakış açısına davet ediyor. Bitkisel motifleri deformasyona uğratan Öztürk; günümüz sanatında ve tekstil endüstrisinde giderek daha fazla öne çıkan doğal malzemeler ve el işçiliği ile de geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kuruyor.

        Zeynep Öztürk
        Zeynep Öztürk

        Sergi, yalnızca estetik bir deneyim sunmakla kalmıyor aynı zamanda geleneksel tekniklerin modern sanat ile nasıl yeniden anlam kazandığını da gözler önüne seriyor.

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        #G&G Sanat Merkezi
        #Zeynep Öztürk
        #Geçiş II
        #sergi
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