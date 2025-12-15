Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Anadolu Otoyolu'nda iki araç çarpıştı: 9 yaralı | Son dakika haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda iki araç çarpıştı: 9 yaralı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 07:11 Güncelleme: 15.12.2025 - 07:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nda iki araç çarpıştı: 9 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bolu'da Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan Gişeleri mevkisinde, Ankara istikametine seyreden A.A. yönetimindeki otomobil ile Ş.A. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

        Hafif ticari aracın bagajında yolculuk ettiği iddia edilen kişi, çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. Aynı yönde ilerleyen M.H. yönetimindeki otomobil, yola savrulan kişiye çarptı.

        AA'nın haberine göre; meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu ve Gerede'de bulunan hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat kontrollü sağlanan ulaşım, otoyol jandarmasının çalışmasını tamamlaması ve kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bolu
        #haberler
        #Anadolu Otoyolu
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı