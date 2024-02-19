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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anadolu Otoyolu'nda TIR ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

        Anadolu Otoyolu'nda TIR ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

        Düzce Anadolu Otoyolu'nda patates yüklü kamyon ile TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 04:11 Güncelleme: 19.02.2024 - 04:15
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        TIR ile kamyon çarpıştı, yol kapandı: 2 yaralı
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        Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde TIR ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Y.Ö. idaresindeki patates yüklü kamyon ile E.S. yönetimindeki TIR, Kaynaşlı gişelerine 6 kilometre kala Ekrem Özdemir Viyadüğü yakınlarında çarpıştı.

        2 KİŞİ YARALANDI

        İhbar üzerine bölgeye polis jandarma, Karayolları, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

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        İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI

        Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ankara yönünden gelen araçlar Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

        Kazaya karışan araçların otoyoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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        #Anadolu Otoyolu
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