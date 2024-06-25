AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için yaz okulu dönemi başlıyor. Temmuz'da alınacak yaz okulu kayıtlarından sonra Ağustos ayında sınava girecek öğrenciler, maratonu tamamlamış olacak. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, 2024 AÖF yaz okulu kayıt tarihi...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bir okul dönemini daha sonlandırdı ancak derslerinde istediği başarıyı elde edemeyen öğrenciler için yaz okulu maratonu daha yeni başlıyor. Peki, 2024 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, tarihler...
AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ NEDİR?
AÖF yaz okulu kayıtları 1-5 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak. Öğrencilerin ders seçimini en geç 5 Temmuz saat 22.00'ye kadar yapması gerekiyor.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.
Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.
GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;
- Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.
- Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.
- GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.
GNO 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;
- Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.
- GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-DD arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.