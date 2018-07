Anadolu Üniversitesi lisansüstü eğitim programları başvuru sonuçları, üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Yayımlanan duyuruda, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü programlara başvuru sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Bu kapsamda yüksek lisans ve doktora başvuru sonuçları adaylara duyuruldu.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU SONUÇLARI

Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesi www.anadolu.edu.tr üzerinden yapılan duyuruda 4 enstitünün yüksek lisans sonuçları için sayfaları belirtildi. Enstitülerin ana sayfalarında başvuru sonuçlarına ilişkin listeler yer alıyor. Uzaktan eğitim, örgün öğretim, tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarına ait tüm sonuçları bu sayfalarda yer alıyor.

Anadolu Üniversitesi yüksek lisans ve doktora başvuru sonuçları Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ayrı ayrı yayımlandı.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi”nin aslı veya onaylı örneği ya da “GRE veya GMAT Sınavı Belgesi”nin aslı veya onaylı örneği (yabancı uyruklu adaylar hariç),

2. Kayıt yaptırılan programın eğitim dilinde “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS/e-YDS)”, “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)”, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)”, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden alınmış sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği (yabancı uyruklu adaylar hariç), (Yabancı dilde eğitim yapan yüksek lisans/doktora programları için tüm adaylar en az 60, bilim alanı yabancı dil olan programlar için tüm adaylar en az 80 ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıt yaptıracak T.C. Uyruklu adaylar için ise en az 55 veya eşdeğeri puan alındığınıgösteren)*,

3. Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora programlarına başvuran adaylar lisans; yüksek lisans sonrası doktora programına başvuran adaylar ise lisans ve yüksek lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı veya onaylı örneği [Yabancı uyruklu öğrenciler için lisans ve/veya yüksek lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri]**, (2 Adet)

4. Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora programına başvuran adaylar lisans; yüksek lisans sonrası doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yabancı uyruklu adaylar için lisans ve/veya yüksek lisans diplomaları veya mezuniyet belgelerinin aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri )***,

5. Altı adet vesikalık fotoğraf,

6. T.C. Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/Pasaport (Enstitü tarafındanonaylanacaktır.),

7. Yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (T.C. vatandaşı erkek adaylar için) (Tecil işlemlerindekullanılacaktır.),

8. Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt yaptıracak olan yabancı uyruklu adaylar için gerektiği takdirde Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından onaylanmış TÜRKÇE YeterlikBelgesi

** Başarı sıralamasında, “Genel Not Ortalamaları” 100 üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci hangi sistemde öğrenim görmüş ise o sistemdeki not ortalaması esastır. Hem 100’lük hem de dörtlük sistemde “Not Durum Belgesi” bulunan adayın, dörtlük sistemdeki “Genel Not Ortalaması” dikkate alınacaktır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren “Genel Not Ortalaması” 4,00 üzerinden hesaplanmış olan adayların ortalamaları, Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunun 24/03/2016 tarih ve 11/85 sayılı kararıyla kabul edilen Tablo-2’ye göre 100’lük sisteme çevrilecektir. Not ortalaması bunlardan farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların “Genel Not Ortalamaları”nın 100 üzerinden karşılığı, Anadolu Üniversitesi tarafından hesaplanacak olup konuyla ilgili olarak alınan Senato Kararına www.anadolu.edu.tr web sayfasında “Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları- Not Karşılıkları” adresinden ulaşılabilir. Değerlendirmede başarı sıralaması; en yüksek puandan, en düşük puana doğru yapılacaktır. Sıralamada puanların eşit olması durumunda lisans diploma notu yüksek olan adaya, burada da eşitlik olması durumunda yaşça küçük olan adaya öncelik verilecektir.

*** Yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan “Denklik Belgesi”/“Okul Tanıma Yazısı” istenecektir.

