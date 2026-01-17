Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Anderson Talisca'dan evlilik teklifi: 5 yıllık aşkta mutlu son - Magazin haberleri

        Anderson Talisca'dan evlilik teklifi: 5 yıllık aşkta mutlu son

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, uzun süredir birlikte olduğu Carolaine Freitas'a evlenme teklif etti. Ünlü çift, mutlu haberi sosyal medya üzerinden paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 23:56 Güncelleme: 17.01.2026 - 23:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 yıllık aşkta mutlu son
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Anderson Talisca, uzun süredir birlikte olduğu Brezilyalı model ve sosyal medya fenomeni Carolaine Freitas ile ilişkisini bir adım ileri taşıdı.

        Anderson Talisca, sevgilisi Carolaine Freitas’a evlilik teklifinde bulundu. Freitas’ın "Evet" yanıtıyla sonuçlanan bu an, çiftin sosyal medya hesaplarından yapılan ortak paylaşımla duyuruldu.

        Yapılan ortak paylaşımda; "5 yıllık aşk ve yeni bir bölüm başlıyor. Sonsuza kadar evet" ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        Ünlü futbolcunun evlilik teklifi kısa sürede büyük ilgi görürken, paylaşım çok sayıda tebrik mesajı aldı.

        Hatırlanacağı üzere Anderson Talisca, 2015'te Anna Paula Ramos ile dünyaevine girmiş, bu evlilikten Maria Laura ve Samuel Davi adında iki çocuğu olmuş, 2018'de boşanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 15 Ocak 2026 (İran Hava Sahasını Kapattı)

        İran hava sahasını kapattı. Katar'daki ABD üssünde hareketlilik. Venezuela'da X yeniden açıldı. En düşük emekli aylığı düzenlemesi. Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele. Hakimi vuran savcı tutuklandı. Direksiyon sınavında kamera tavsiyesi. Başakşehir'de 3 otobüs birbirine çarptı. İran'da kitlesel cenaze töreni. Körfez Ülkeleri İran için devrede. Nato'dan Türk F-16'lara görev çağrısı. Ufuk Bayraktar'ın haraç davası başladı. Gümüşün fiyatı da sahtesi de arttı. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.  

        #Anderson Talisca
        #Carolaine Freitas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar