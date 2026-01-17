Anderson Talisca'dan evlilik teklifi: 5 yıllık aşkta mutlu son
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, uzun süredir birlikte olduğu Carolaine Freitas'a evlenme teklif etti. Ünlü çift, mutlu haberi sosyal medya üzerinden paylaştı
Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Anderson Talisca, uzun süredir birlikte olduğu Brezilyalı model ve sosyal medya fenomeni Carolaine Freitas ile ilişkisini bir adım ileri taşıdı.
Anderson Talisca, sevgilisi Carolaine Freitas’a evlilik teklifinde bulundu. Freitas’ın "Evet" yanıtıyla sonuçlanan bu an, çiftin sosyal medya hesaplarından yapılan ortak paylaşımla duyuruldu.
Yapılan ortak paylaşımda; "5 yıllık aşk ve yeni bir bölüm başlıyor. Sonsuza kadar evet" ifadelerine yer verildi.
Ünlü futbolcunun evlilik teklifi kısa sürede büyük ilgi görürken, paylaşım çok sayıda tebrik mesajı aldı.
Hatırlanacağı üzere Anderson Talisca, 2015'te Anna Paula Ramos ile dünyaevine girmiş, bu evlilikten Maria Laura ve Samuel Davi adında iki çocuğu olmuş, 2018'de boşanmıştı.