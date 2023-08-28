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        Anderson Talisca'dan transfer açıklaması!

        Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'la da ismi anılan Anderson Talisca, geleceği hakkında konuştu. Brezilyalı futbolcu, hakkında çıkan transfer iddialarına son noktayı koydu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 22:10 Güncelleme: 28.08.2023 - 22:10
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        Transferde ismi Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılan Anderson Talisca, geleceğine ilişkin flaş ifadeler kullandı.

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        Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

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        Talisca, hakkındaki transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve Al-Nassr'da kalacağını söyledi.

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        Başarılı futbolcu ses getiren paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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        "Al Nassr taraftarları, yalan haberlere inanmayı bırakın. 2026'ya kadar sözleşme yeniledim.

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        Kulüpten ayrılmam için bir sebep yok. Kimseyle pazarlık yapmıyorum, kulübün de beni bırakmak gibi bir niyeti yok. Çünkü hiçbir neden yok.

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        Burada mutluyum. Hiçbir yere gitmiyorum. Ailemle birlikte Suudi Arabistan'da mutluyum."

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        29 yaşındaki futbolcunun adı Türkiye'den de Beşiktaş ve Galatasaray ile Katar'dan Al Duhail ile anılıyordu.

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        62 MAÇTA 45 GOL ATTI

        Al Nassr formasıyla 62 maça çıkan Anderson Talisca, 45 gol atıp 6 da asist yaptı.

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        Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sambacı'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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