Anderson Talisca'dan transfer açıklaması!
Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'la da ismi anılan Anderson Talisca, geleceği hakkında konuştu. Brezilyalı futbolcu, hakkında çıkan transfer iddialarına son noktayı koydu.
Transferde ismi Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılan Anderson Talisca, geleceğine ilişkin flaş ifadeler kullandı.
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Talisca, hakkındaki transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve Al-Nassr'da kalacağını söyledi.
Başarılı futbolcu ses getiren paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Al Nassr taraftarları, yalan haberlere inanmayı bırakın. 2026'ya kadar sözleşme yeniledim.
Kulüpten ayrılmam için bir sebep yok. Kimseyle pazarlık yapmıyorum, kulübün de beni bırakmak gibi bir niyeti yok. Çünkü hiçbir neden yok.
Burada mutluyum. Hiçbir yere gitmiyorum. Ailemle birlikte Suudi Arabistan'da mutluyum."
29 yaşındaki futbolcunun adı Türkiye'den de Beşiktaş ve Galatasaray ile Katar'dan Al Duhail ile anılıyordu.
62 MAÇTA 45 GOL ATTI
Al Nassr formasıyla 62 maça çıkan Anderson Talisca, 45 gol atıp 6 da asist yaptı.