Boğaz'da muhteşem Andrea Bocelli konseri
İtalyan tenor, söz yazarı, besteci ve albüm yapımcısı Andrea Bocelli, İstanbullu hayranlarıyla buluştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da izlediği konser, BJK Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşti ve binlerce seyirciye müzik ziyafeti sundu
Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli, dün gece İstanbul'da unutulmaz bir konser verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy'un da izlediği konser, BJK Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşti.
65 yaşındaki Andrea Bocelli, binlerce hayranına müzik ziyafeti sundu.
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İstanbul Opera Korosu'nun eşsiz performanslarıyla zenginleşen konser, hayranları tarafından büyük beğeni topladı.
Andrea Bocelli, İtalyan ve uluslararası operalardan klasik aryaların yanı sıra popüler albümlerinden eserler seslendirdi.