Andrew Brunson krizi: ABD yaptırımlarına karşı 4 partiden ortak açıklama
Mecliste grubu bulunan 4 parti, ABD'nin yaptırım kararına karşılık olarak yayınladıkları ortak açıklamada "İcra organının uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin hak olduğunu kamuoyuna duyururuz" dendi.
02.08.2018 - 15:39 | Güncelleme:
ABD'nin Türkiye'de ev hapsinde bulunan Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması gerekçesiyle uygulamaya koyduğu yaptırımlara Mecis'te grubu bulunan dört partiden ortak açıklamayla tepki geldi.
Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti'nin ortak açıklamasında, "ABD'nin tehditlerine halkımızın ortak dayanışması ve kararlılığı ile 'hayır' diyoruz" dendi.
ABD Hazine Bakanlığı, Pastör Brunson'ın suçsuz olduğu halde ev hapsinde tutulduğunu savunarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yönelik yaptırımlar uygulama kararı almıştı.
Dört partinin açıklamasında "Türkiye hükümetinin iki bakanına yönelik ABD'nin yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. İcra organının uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin hak olduğunu kamuoyuna duyururuz" ifadeleri yer aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'dan paylaştığı mesajında ABD'nin yaptırım kararının karşılıksız kalmayacağını ifade etmişti.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise yaptırım kararının açıklanması sonrası paylaştığı Twitter mesajında "ABD hükümeti Türkiye'ye yönelik olarak sert ekonomik yaptırımlar uygulamıştır ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk hükümeti Pastör Brunson'ı serbest bırakıp bu masum din adamının ABD'ye dönüşüne izin verene kadar bu yaptırımlar sürecektir" dedi.
https://twitter.com/VP/status/1024765308836438029
Brunson hakkındaki ev hapsi kararına itiraz reddedilmişti
Türkiye yaklaşık 2 yıldır cezaevinde bulunan İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin ABD'li Pastörü Andrew Craig Brunson hakkında 25 Temmuz'da ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı.
Avukat İsmail Cem Halavurt bu karara itiraz etti. İtiraz İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildi.
İzmir Ağır Ceza Mahkemesi, Brunson'a elektronik kelepçe takılmasına da hükmetti.
Andrew Craig Brunson, Ekim 2016'da 'Gülen yapılanması adına suç işlemek' ve 'casusluk' suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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