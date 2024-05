Andrew Scott ‘Knives Out 3’ kadrosunda!

Andrew Scott ‘Knives Out 3’ kadrosunda!

‘Knives Out 3’ kadrosuna Andrew Scott katıldı Rian Johnson'un yazıp yönettiği Knives Out (Bıçaklar Çekildi) serisinin 3'üncü filmi, Wake Up Dead Man'e ünlü aktör Andrew Scott katıldı

Habertürk Giriş: 29.05.2024 - 16:33 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:33 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL