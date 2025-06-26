Andriy Lunin'den transfer kararı! Galatasaray...
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Real Madrid'in file bekçisi Andriy Lunin, bu yaz İspanyol temsilcisinden ayrılmak istemiyor.
Kariyerini İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de sürdüren Andriy Lunin, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
LUNIN'İN TALİBİ ÇOK
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Ukraynalı file bekçisi, birçok transfer teklifi aldı.
AYRILMAK İSTEMİYOR
Buna karşın 26 yaşındaki eldivenin, bu yaz eflatun-beyazlılardan ayrılmak istemediği kaydedildi.
Lunin'le Galatasaray ilgilenmiş ve şartlarını araştırmaya başlamıştı.
FİKRİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK TEK ŞEY...
Avrupa'nın en iyi 5 liginden birinde oynama garantili bir teklif gelirse oyuncunun takımdan ayrılabileceği haberin detaylarında yer aldı.
2018 yazında Zorya'dan 8.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Lunin'in, 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.