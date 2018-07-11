Google'ın yeni mobil işletim sistemi sürümü olan Android P, bugüne dek tatlı ve şekerleme adlarıyla anılmıştı. Ancak şubat ayında Bloomberg, sistemin Pistachio Ice Cream (Antep fıstıklı dondurma) adını alacağını iddiası, bugün biraz daha farklı bir şekilde karşımıza çıktı.

Huawei'nin destek birimi, Polonya'daki bir müşteriye P9 Lite telefonun Android 8.0 Oreo güncellemesi alıp almayacağını sorunca enteresan bir yanıt verdi.

Yanıtta 2018'de telefonun alacağı tüm güncellemelere yer verilirken, Android P'den Android Pistachio olarak bahsediliyor.

Google henüz ismi doğrulamazken, önümüzdeki haftalarda sistem halka açılacak. Güncel sürümün ilk olarak Google'ın Pixel modeli telefonlarına gelmesi bekleniyor.