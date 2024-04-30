Anestezi nedir, ne zaman ortaya çıktı? Anestezi beyninize nasıl etki ediyor?
Anestezi, tıpta sıklıkla kullanılan bir yöntemdir ve genellikle cerrahi müdahalelerde, ağrıyı azaltmak veya bilinci kaybetmek amacıyla kullanılır. Beyne etki ederek bilinci geçici olarak kapatır. Peki nedir bu anestezi etkisi? İşte cevabı!
Anestezi, genel olarak lokal veya genel olmak üzere iki temel türde uygulanır. Ameliyatlardan önce vücudumuza aldığımız anestezinin beyne olan etkileri ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte sizin için anestezinin beynimize olan etkisine dair merak edilenler...
1800'LÜ YILLAR
1800'lü yıllarda anestezi olmadan yapılan ameliyatlar hastalar için dayanılmaz, cerrahlar için ise stresliydi. Ameliyat sırasında ağrıyı azaltma isteği ise Çinli bir doktorun M.Ö. 500 yılında şifalı bitkiler ve şaraptan bilinen ilk anestezik maddeyi hazırladığı eski zamanlara kadar uzanıyor. Diğer ise konu hakkında uygarlıklar da alkol, koka yaprağı veya afyonla deneyler yaptı. Ancak bu anestezikler etkisizdi; dolayısıyla çok az hasta bıçağın altına yatmaya istek duyuyordu.
ANESTEZİNİN KULLANILMAYA BAŞLAMASI
Boston'daki cerrahlar, 1846'da hastaları eterle başarılı bir şekilde sakinleştirmeye başladıklarında bile, anestezinin gerçekte nasıl çalıştığına dair fikirleri yoktu. Bunun yerine doktorlar dikkatlerini anesteziyi güvenli bir şekilde uygulamayı öğrenmeye odakladılar.
Aslına bakılırsa, her yıl yaklaşık 100 milyon insanın genellikle birden fazla ilacın kombinasyonu yoluyla anestezi almasına rağmen, bilim adamları son birkaç yılda sedasyonun beyne nasıl etki ettiğini yeni yeni anlamaya başladı.
1980'Lİ YILLARDA ANESTEZİ ETKİSİNE DAİR İLERLEME
1980'lerde bilim insanları, ilaçların beyindeki hücre reseptörleriyle etkileşime girerek nöronların ateşlenme şeklini değiştirerek çalıştığını gösterdi. Bir kişi uyanık olduğunda beynindeki nöronlar, elektriksel uyarılar yoluyla sinyaller ateşleyerek iletişim kurar.
Anestezikler bu iletişimi bozar ve bunu yaparken kişinin farkındalığını değiştirir. Daha sonra 2021'de iki önemli çalışma, farklı ilaçların neden farklı nörolojik etkiler ürettiğini açıklamaya yardımcı oldu.
Bunlardan birinde araştırmacılar dokuz insan ve iki makak maymununun beyin ritmi aktivitesini analiz etmek için istatistiksel bir model oluşturdular . Deneklerini bir elektroensefalografik (EEG) monitöre bağladılar ve her ketaminin bir anestezik maddesini verdiler.
Kaynak: Discover Magazine