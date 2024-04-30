Anestezi nedir, ne zaman ortaya çıktı? Anestezi beyninize nasıl etki ediyor?

1800'LÜ YILLAR

1800'lü yıllarda anestezi olmadan yapılan ameliyatlar hastalar için dayanılmaz, cerrahlar için ise stresliydi. Ameliyat sırasında ağrıyı azaltma isteği ise Çinli bir doktorun M.Ö. 500 yılında şifalı bitkiler ve şaraptan bilinen ilk anestezik maddeyi hazırladığı eski zamanlara kadar uzanıyor. Diğer ise konu hakkında uygarlıklar da alkol, koka yaprağı veya afyonla deneyler yaptı. Ancak bu anestezikler etkisizdi; dolayısıyla çok az hasta bıçağın altına yatmaya istek duyuyordu.