Anestezi profesörü KOSGEB desteğiyle "vücut ısısı takip ve ikaz cihazı" geliştirdi

Trakya Üniversitesi TEKNOPARK'ta şirket kuran Çolak, KOSGEB'in desteğiyle pek çok projeyi hayata geçirdi.

Bu projelerden biri de bebek ya da çocukların vücut ısısını takip eden, ısının normal derecenin üzerine çıkması halinde durumu aile ya da doktora iletebilen cihaz oldu.

Proje, KOSGEB'in Araştırma ve Geliştirme, İnovasyon Destek Programı kapsamında destek kazandı.

Trakya TEKNOPARK'taki atölyesinde cihazı geliştiren Çolak, ürünü ergonomik boyda tasarlayıp satışını yapmayı amaçlıyor.

YAZILIMLA ÇALIŞIYOR, MESAJLA BİLDİRİM YAPIYOR

Çolak, çocuk ve bebeklerin vücut ısısının büyüklere göre daha kontrol edilebilir olması gerektiğini söyledi.

REKLAM

Bu amaçla projesini hayata geçirdiğini belirten Çolak, "Cihaz anlık olarak çocuğun vücut ısısını ölçüp anneye, doktoruna telefon yoluyla mesaj gönderebiliyor. Çocuk ya da bebek ünitesi alına, koltuk altına ya da kasığa yapıştırılıyor ve sistem anlık olarak ana terminaldeki yazılım sayesinde bunu mesajla bildirebiliyor" dedi.

Hem sesli hem de ışıklı uyarı veren cihazın ürün geliştirme aşamasından sonra okullarda ve kreşlerde kullanılabileceğini ifade eden Çolak, şu bilgileri verdi: "Çocuğa bu ısı ölçeri yapıştırıp tüm gün vücut ısı takiplerini yapabileceğiz. Herhangi bir sorun olduğunda anneye, doktoruna veya öğretmenine bilgi verebilecek bir sistem planladık. Cihazın ana terminali çocuğun bulunduğu merkeze konulabilir.