Angel Di Maria'ya şok tehdit: Silahlı saldırıda not bırakıldı!
Benfica'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve birçok takımın transfer gündeminde bulunan Angel Di Maria'yı şoke eden bir gelişme yaşandı. Arjantinli futbolcuya silahlı saldırganlar tarafından not bırakıldı. İşte detaylar...
Benfica ile sözleşmesi sona eren Angel Di Maria'nın geleceği merak konusu olurken flaş bir gelişme yaşandı.
Arjantinli yıldızın eski kulübü Rosario Central'in taraftarları, Angel Di Maria'ya çağrıda bulundu.
Daha önce futbol kariyerini ülkesinde sonlandırmak istediğini belirten Di Maria, Rosario Central'e geri dönme sinylleri vermişti ancak yaşananların ardından oyuncu kararından dönebilir.
MART AYINDA TEHDİT EDİLMİŞTİ
İlk olarak Mart ayında oyuncunun ailesinin kapısında "Oğlun Angel'a Rosario'ya dönmemesini söyle çünkü dönerse bir akrabasını öldüreceğiz." yazılı bir tehdit mesajı bulunmuştu.
İKİNCİ TEHDİT: SİLAHLI SALDIRIDA NOT
Corriere dello Sport'un haberine göre son olarak iki silahlı adam bir benzin istasyonuna ateş açarak Arjantinli oyuncuya "Di Maria, seni bekliyoruz. İmza: Los Rosarinos" yazılı bir tehdit notu daha bıraktı.
Son yaşanan olay, Di Maria'nın Avrupa'dan ayrılıp Rosario Central'da oynama hayalini rafa kaldırmasında önemli bir rol oynayabilir.
Rosario Central'de futbola başlayan Angel Di Maria daha sonra Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint Germain ve Juventus formaları giydi.