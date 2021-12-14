'Angel Rainbow-Self' dijital platformda

Angel Rainbow yani “Kendilik araştırmacısı” olarak kendisini tanımlayan Jale İris Gökçe’nin Self (2012-2013) serisinden bir gökkuşağı heykeli olan “Angel Rainbow-Self” sanal galeri ile digital platformda izleyicileriyle bir kez daha buluştu.

Metaforlar olmaksızın kendimizi ifade olanağımız kısıtlı olduğunu vurgulayan ve uzun yıllardır siyah-beyaz, imge-yazı, dekonstrüksiyon-rekonstrüksiyon ve insan-melek ekseninde araştırma ve yorum denemelerinde bulunduğunu belirten Gökçe “Angel Rainbow-Self” ilgili görüşlerini şöyle anlatıyor:

“Araştırma ve yorum denemelerinde merkeze hep Gökkuşağı Meleği’ni aldım. Renk ve formlarla araştırma ve yorum yapan, yani yeni anlamlar peşinde koşan, kendimin bir metaforuna dönüşüvermiş “Angel Rainbow”. Sanatla tanıştığımdan beri kendimi, insanı, insanlığı anlamaya ve anlatmaya çalıştım. İnsanlığın boş ve parçalanmış şaşkın kendiliğini. Kendilik nesnem oldu anılarım, sanatsal çalışmalarım, yakın hissettiklerim… Sanat hakkındaki düşündüklerimi “Kendilik Nesnesi Olarak Sanat Yapıtı” adlı makalede ortaya koydum. Bu nedenle olsa gerek, sanatta yeterlik/doktora tezimi de sanat ve özel olarak resimde “self” (kendilik) üzerine yaptım. Gerek 2019 yılında İstanbul Ramada’da gerekse Pinelo Gallery’deki online sergilerim birbirinin devamı niteliğinde. Bunlar ve daha önce açmış olduğum “İris: Sergilerin Bugünü Uzaktır” (Ankara 2013) ve “Angel Rainbow” (Selanik 2017) adlı sergilerimin tümü kendilikle ilgili. Bu çalışmalarımda dünyanın kaotikliğine vurgu yaparak, sergi salonu ve müzelere hapsedilmiş sanatı bu sınırların dışına çıkmaya davet etmiştim. Son sergimde de, 2019 yılındaki 'Kaos’a gönderme yaparak aynı serzenişi dile getiriyorum: 'Pandemi! Sorun acaba Self’de mi?' Bu sergide, Gökkuşağı Meleği olarak pandemiyi masaya yatırmış ve sormuştum; sorun acaba bizde mi? Burada anlatmak istediğim, insanlığın parçalanmış boş ve şaşkın kendiliği. Ne yazık ki dünyaya karşı insan olarak sorumluluklarımızın farkında değiliz. Doğanın taşıma kapasitesini çoktan aşıp tükettik. Küresel sistem sürdürülebilir olmaktan çıktı. Pandemi bence insanoğlunun suratına atılmış bir tokat!"

'Angel Rainbow: Self' adlı mikado Art Gallery’de devam eden bu dijital sergimde de en son sergim olan “Pandemi! Sorun Acaba Self’de mi?” ’ye de gönderme yaparak yine kendimi, diseksiyon masasına yatırıyor ve şöyle diyorum: “Sorun halâ ‘Self’ de mi?” Bu kez yine uzun yıllardır çalıştığım, 2012-2013 yıllarına ait heykel, enstalasyonlarım ile dijital mecrada."

Jale İris Gökçe’nin “Angel Rainbow: Self” gökkuşağı heykelinin sergilendiği sanal galeriyi ilgili linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=4zvYgesOf4k