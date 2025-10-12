Angelina Jolie Brad Pitt'ten boşanmasına yol açan acı verici olaylara dair konuştu

Angelina Jolie, Brad Pitt'ten boşanmasına yol açan "acı verici olaylar" olarak nitelendirdikleri hakkında konuştu. 50 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, eski eşiyle, eskiden ortak oldukları Fransız şarap imalathanesi Château Miraval'daki hisselerinin satışı konusunda hâlâ bir hukuk mücadelesi veriyor. 9 Ekim'de California mahkemesine sunduğu kişisel beyanından, Jolie ve Pitt ikilisinin ayrılığına dair dikkat çekici detaylar ortaya çıktı.

Mahkeme belgelerine göre, "Eski eşimden ayrılma ihtiyacına yol açan olaylar, ben ve çocuklarımız için duygusal olarak zordu" diyen Jolie, "Boşanma davası açtıktan sonra, Los Angeles'taki ve Miraval'daki aile evlerimizin kontrolünü ve tam ikametgahını tazminatsız olarak ona bıraktım. Bu durumun, zor ve travmatik bir dönemin ardından benimle olan ilişkilerinde onu daha sakin kılacağını umuyordum" ifadesini kullandı.

Angelina Jolie, 24 yaşındaki Maddox, 21 yaşındaki Pax, 20 yaşındaki Zahara, 19 yaşındaki Shiloh ve 17 yaşındaki ikizler Vivienne ve Knox da dahil olmak üzere ne kendisinin ne de çocuklarının, yaklaşık 10 yıl önce boşanma davası açtığından beri Miravel'i ziyaret etmediklerini, çünkü buranın "boşanmaya yol açan acı verici olaylarla bağlantısı" olduğunu söyledi.