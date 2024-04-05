Angelina Jolie'den iddia: Brad Pitt bana şiddet uyguladı
Ortak mülkleri olan Fransa'daki şaraphanenin paylaşımı davası süren Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında ipler yeniden gerildi. Jolie, Pitt'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti
Angelina Jolie'den Brad Pitt'e fiziksel şiddet suçlaması geldi. İkilinin 2008 yılında 28.4 milyon dolara satın aldığı Fransa'da bulunan şaraphanenin paylaşımıyla ilgili dava sürerken, Jolie'nin hukuk ekibi, mahkemeye sundukları yeni belgelerde bu iddiaya yer verdi.
48 yaşındaki Jolie'nin avukatları, Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesi'ne bir dilekçe vererek, 60 yaşındaki Pitt'in, 14 Eylül 2016'da ailece yaptıkları özel uçak seyahati kavgasından önce Jolie'ye karşı fiziksel olarak saldırgan bir tutum sergilediğini söyledi.
ŞİDDET SUÇUNDAN AKLANMIŞTI
Brad Pitt, ayrılık sebebi olarak görülen uçaktaki kavgada çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarını daha önce reddetmiş, olaya ilişkin FBI'ın soruşturması sonucunda da aklanmıştı.
"ŞİDDET GEÇMİŞİ UÇAK KAVGASINDAN ÖNCEYE DAYANIYOR"
Angelina Jolie'nin hukuk ekibi mahkeme belgelerinde; "Pitt'in Jolie'ye yönelik fiziksel şiddet geçmişi, ailenin Eylül 2016'da Fransa'dan Los Angeles'a yaptığı uçak yolculuğundan çok önce başlamış olsa da bu uçuş, onun fiziksel şiddeti ilk kez çocuklara da yönelttiği zaman oldu" ifadesine yer verdi.
Angelina Jolie'nin avukatı Paul Murphy, dosyada yer alan bu iddiaların Pitt'in neden Jolie'den ayrılık sırasında bir gizlilik anlaşması imzalamak istediğini de açıkladığını söyledi.
GERİ ADIM ATTI
Angelina Jolie'ye yakın bir kaynak, Brad Pitt'in aile içi şiddet konusunda danışmanlık almayı reddettiğini ve çocuklarının kısmi velayetini isteyerek ciddi aile sorunlarını göz ardı ettiğini belirtti.
Çiftin Maddox (22), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (17) ve ikizler Vivienne ve Knox (15) olmak üzere altı çocuğu bulunuyor. Pitt, boşanma davasının başladığı 2016'dan bu yana ortak velayet ısrarını sürdürmüş, geçtiğimiz hafta geri adım atarak bu talebinden vazgeçmişti. Pitt'in bu geri adımında zaten üç çocuğunun reşit olması nedeniyle velayet kapsamı dışında olması ve diğerlerinin de yakında 18'ine girmesinin etkili olduğu öne sürülmüştü.
"SUÇUNU GİZLEMEK İSTİYOR"
Angelina Jolie, Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini satın alması için Pitt'e teklif götürdü ancak ikili arasında anlaşma sağlanamadı. Jolie'nin avukatı, Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolüyle ilgili davada, Pitt'in, Jolie'nin gizlilik sözleşmesiyle susturulmaması nedeniyle onun hisselerini satın almayı reddettiğini, sonra onu dava ederek, gizlilik anlaşmasının kendisi için neden bu kadar önemli olduğunu ispatlamış olduğunu öne sürdü.
Dava avukatı, Brad Pitt'in bu anlaşmayla gizlemek istediklerinin Angelina Jolie'ye ve çocuklarına yönelik şiddet olduğunu iddia etti.
Brad Pitt'e yakın kaynaklar ise şiddet iddialarının asılsız olduğunu söyledi.