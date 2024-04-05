Angelina Jolie'den iddia: Brad Pitt bana şiddet uyguladı

"ŞİDDET GEÇMİŞİ UÇAK KAVGASINDAN ÖNCEYE DAYANIYOR"

Angelina Jolie'nin hukuk ekibi mahkeme belgelerinde; "Pitt'in Jolie'ye yönelik fiziksel şiddet geçmişi, ailenin Eylül 2016'da Fransa'dan Los Angeles'a yaptığı uçak yolculuğundan çok önce başlamış olsa da bu uçuş, onun fiziksel şiddeti ilk kez çocuklara da yönelttiği zaman oldu" ifadesine yer verdi.

Angelina Jolie'nin avukatı Paul Murphy, dosyada yer alan bu iddiaların Pitt'in neden Jolie'den ayrılık sırasında bir gizlilik anlaşması imzalamak istediğini de açıkladığını söyledi.