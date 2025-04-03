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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh'nın yeni saç stili değişti - magazin haberleri

        Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh'nın yeni saç stili değişti

        Angelina Jolie ile Brad Pitt'in 18 yaşındaki kızı Shiloh, uzun yıllardır kazıttığı saçlarıyla oluşturduğu sert imajını değiştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 12:47 Güncelleme: 03.04.2025 - 12:59
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        Shiloh artık saçlarını kazıtmıyor
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        Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu olan 18 yaşındaki Shiloh, önceki gün Los Angeles'ta dans dersi çıkışında görüntülendi. Genelde kazıttığı saçlarıyla objektiflere yansıyan Shiloh, bu defa değiştirdiği imajıyla fotoğraflandı.

        Uzun zamandır kısa saçlarıyla görüntü veren Shiloh, uzattığı saçlarıyla farklı bir görünüm sergiledi.

        Kısa saçlı ve aksesuarsız şekilde görüldüğü, zaman zaman takım elbiseli sert imajıyla tanınan Shiloh, bu defa topuz yaptığı saçlarıyla küpelerini kombinlemişti. Kıyafet tercihi de rahat ve zahmetsiz şıklık içeriyordu.

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        Kıyafet ya da saç tercihi ne olursa olsun, 2016'da ayrılan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı, doğal güzelliğiyle her zaman beğeni topluyor. Hem Jolie'ye hem de Pitt'e benzerliğiyle dikkat çeken Shiloh'nın beş kardeşi daha var. 16 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne, Shiloh'nın biyolojik kardeşleri.

        49 yaşındaki Jolie ve 61 yaşındaki Pitt'in Maddox (23), Pax (21) ve Zahara (19) adlarında üç de evlatlık çocuğu bulunuyor.

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        #Angelina Jolie
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