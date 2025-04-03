Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh'nın yeni saç stili değişti

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu olan 18 yaşındaki Shiloh, önceki gün Los Angeles'ta dans dersi çıkışında görüntülendi. Genelde kazıttığı saçlarıyla objektiflere yansıyan Shiloh, bu defa değiştirdiği imajıyla fotoğraflandı.

Uzun zamandır kısa saçlarıyla görüntü veren Shiloh, uzattığı saçlarıyla farklı bir görünüm sergiledi.

Kısa saçlı ve aksesuarsız şekilde görüldüğü, zaman zaman takım elbiseli sert imajıyla tanınan Shiloh, bu defa topuz yaptığı saçlarıyla küpelerini kombinlemişti. Kıyafet tercihi de rahat ve zahmetsiz şıklık içeriyordu.

REKLAM

Kıyafet ya da saç tercihi ne olursa olsun, 2016'da ayrılan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı, doğal güzelliğiyle her zaman beğeni topluyor. Hem Jolie'ye hem de Pitt'e benzerliğiyle dikkat çeken Shiloh'nın beş kardeşi daha var. 16 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne, Shiloh'nın biyolojik kardeşleri.

49 yaşındaki Jolie ve 61 yaşındaki Pitt'in Maddox (23), Pax (21) ve Zahara (19) adlarında üç de evlatlık çocuğu bulunuyor.