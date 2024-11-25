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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie'ye ödül - Magazin haberleri

        Angelina Jolie'ye ödül

        Oyuncu Angelina Jolie, Torino Film Festivali'nde ödüle layık görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:10 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:23
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        Angelina Jolie'ye ödül
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        Angelina Jolie, Torino Film Festivali'nde ‘Stella Della Mole Ödülü'ne layık görüldü. Festivalde Jolie’nin yazıp yönettiği ‘Without Blood’ filmi de gösterildi.

        ‘Without Blood’ filmi Alessandro Baricco'nun aynı adlı kitabından uyarlandı. Salma Hayek, Demián Bichir, Juan Minujín, Jorge Antonio Guerrero ve Patricio José gibi isimlerin rol aldığı film, çocukken babası bir çete tarafından öldürülen ‘Nina’ adlı bir kadını konu alıyor.

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